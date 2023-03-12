За добу Росія втратила в Україні 1090 військових, 8 танків та 2 засоби ППО
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 159 090 окупантів, 3466 танків, 2108 БПЛА, 304 літаки й 289 гелікоптерів
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 159 090 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3466 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7)
- артилерійських систем – 2487 (+4)
- РСЗВ – 493 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 259 (+2)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4)
- спеціальна техніка ‒ 242 (+0)
Дані уточнюються
- Нагадаємо, ранком у Генштабі звітували, що минулої доби ЗСУ відбили 92 ворожі атаки на 5 напрямках, завдали 10 ударів по районах особового складу й техніки РФ та уразили склад боєприпасів і 2 місця розгортання РЕБ
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