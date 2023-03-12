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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу Росія втратила в Україні 1090 військових, 8 танків та 2 засоби ППО

За добу Росія втратила в Україні 1090 військових, 8 танків та 2 засоби ППО

12 березня, 2023 неділя
08:41
війна з Росією Розбита російська техніка в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 159 090 окупантів, 3466 танків, 2108 БПЛА, 304 літаки й 289 гелікоптерів

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 159 090 (+1090) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3466 (+8)  
  • бойових броньованих машин  ‒ 6769 (+7)  
  • артилерійських систем – 2487 (+4)  
  • РСЗВ  – 493 (+0) од.
  • засоби ППО  ‒ 259 (+2)
  • літаків  – 304 (+0)  
  • гелікоптерів  – 289 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4)
  • спеціальна техніка  ‒ 242 (+0)


Дані уточнюються 

  • Нагадаємо, ранком у Генштабі звітували, що минулої доби ЗСУ відбили 92 ворожі атаки на 5 напрямках, завдали 10 ударів по районах особового складу й техніки РФ та уразили склад боєприпасів і 2 місця розгортання РЕБ
зброя
російська армія
ЗСУ
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
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