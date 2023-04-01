За добу Росія втратила в Україні 630 військових та засіб ППО
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року ліквідували близько 173 тисяч 990 російських загарбників, лише за минулу добу - 630 осіб
Про це Генштаб повідомив у суботу, 1 квітня, у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04. 23 орієнтовно склали:
- особовий склад - 173990 (+630) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3616 (+1) од;
- бойові броньовані машини ‒ 6981 (+4) од;
- артилерійські системи – 2683 (+8) од;
- РСЗВ – 527 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 279 (+1) од;
- літаки – 306 (+0) од;
- гелікоптери – 291 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0);
- крилаті ракети ‒ 911 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5528 (+7) од;
- спеціальна техніка ‒ 296.
Дані уточнюються.
- 31 березня повідомлялося, що Сили оборони на півдня знищили 17 рашистів, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління дронами армії Росії й танк ворога.
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