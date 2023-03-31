Про це інформує ОК "Південь".

"Демілітаризовано 17 окупантів, 10 одиниць озброєння та техніки, серед яких станція радіоелектронної боротьби, антидронова рушниця, наземний пункт управління БПЛА", - пише пресслужба.

Повідомляється, що українські бійці також ліквідували два міномети, стільки ж дронів-розвідників, танк і дві одиниці автобронетехніки.

Крім того, оборонці знищили склад боєприпасів російської протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт.