Українські воїни ліквідували 17 росіян, станцію РЕБ, пункт управління дронами і танк, - ОК "Південь"
Сили оборони на півдня знищили 17 рашистів, станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління дронами армії Росії й танк ворога
Про це інформує ОК "Південь".
"Демілітаризовано 17 окупантів, 10 одиниць озброєння та техніки, серед яких станція радіоелектронної боротьби, антидронова рушниця, наземний пункт управління БПЛА", - пише пресслужба.
Повідомляється, що українські бійці також ліквідували два міномети, стільки ж дронів-розвідників, танк і дві одиниці автобронетехніки.
Крім того, оборонці знищили склад боєприпасів російської протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт.
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