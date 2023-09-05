За добу росіяни атакували 9 областей України: 1 людина загинула, 4 поранених

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу РФ здійснила 7 обстрілів Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Їх атакували з гранатометів, мінометів та артилерії. Наразі інформації про постраждалих чи по пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Сумщина: протягом дня росіяни вдарили 18 разів по прикордонню області. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

По Дружбівській громаді окупанти били з артилерії (РСЗВ), унаслідок чого поранення отримав цивільний. Також було пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

Середино-Будську громаду РФ обстріляла з мінометів та артилерії. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено приватний будинок, дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно. У Есманській громаді пошкоджено складське приміщення агропідприємства, у Білопільській громаді - лінію електропередач.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог спрямував артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Зруйновано два приватні будинки та інфраструктурний об’єкт, обірвано лінію електропередач. Внаслідок падіння уламків російського БПЛА у Межівській громаді Синельниківського району понівечено фермерське господарство, зіпсовано 1500 тонн зерна. Також влучання дрону-камікадзе зафіксовано у Нікополі. По місту двічі гатили також з важкої артилерії.

Запорізька область: 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. По Оріхову, Преображенці та Степногірську РФ вдарила чотирма авіаснарядами, БПЛА-атаки були по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці.

Внаслідок одного з обстрілів окупантів загинула 74-річна жителька Малої Токмачки. Надійшло 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник з мінометів та артилерії обстрілював село Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Чугуївського району та Вільхуватка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Бударок Чугуївського району. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка.

Луганщина: за добу росіяни здійснили 159 обстрілів. По Невському били з артилерійських систем, по Білогорівці - з артилерії та повітря.

Донеччина: ворожих ударів зазнали Авдіївка, Торецьк, села Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Шахтарське, Шевченко, Веселе, Курдюмівка, Кліщіївка. Двоє цивільних зазнали поранень. Пошкоджено два житлових будинки, церкву, ЛЕП та цивільний автомобіль.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає

Херсонщина: росіяни здійснили 57 обстрілів по області, з них один по Херсону. Окупанти поцілили по районах 22 населених пунктів області. Пошкоджено складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.