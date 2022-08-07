За добу росіяни вбили п'ятьох та поранили вісьмох мирних жителів Донеччини, - Кириленко

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 695 людей. Також 1771 особу було поранено.

Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей

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