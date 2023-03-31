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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу російські війська убили мирного жителя Бахмута, в області поранені 6 людей

За добу російські війська убили мирного жителя Бахмута, в області поранені 6 людей

31 березня, 2023 п'ятниця
08:29
війна з Росією

У четвер, 30 березня, унаслідок дій армії Росії на території Донецької області загинула одна людина, шестеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 30 березня росіяни вбили мирного жителя міста Бахмут, п'ятеро отримали ураження.

Також постраждала людина в Костянтинівці.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донецької області загинуло 1438 українців та 3313 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.

  • 29 березня, російські терористи завдали авіаудару по дитсадку в Авдіївці: люди не постраждали.
  • Упродовж доби 29 березня російська армія гатила по Донеччині: через дії армії РФ загинув мешканець Часового Яру, ще 5 людей дістали поранення.

російська армія
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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2023, п'ятниця
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