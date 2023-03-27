За добу російські війська в Україні убили трьох людей, п'ятеро поранені
Станом на 09:00 27 березня відомо, що учора унаслідок дій армії Росії на території України загинуло три мирних жителі, п'ятеро зазнали поранень
Про це інформують в Military Media Center.
"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 7 областей України", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ворог гатив по мирних населених пунктах з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, зенітно-ракетних комплексів С-300 і тактичної авіації.
Загалом зафіксовано обстріли 73 населених пунктів, підтверджено ураження 15 об'єктів інфраструктури.
Попередньо загинуло 3 українці та 5 поранено.
- За неділю, 26 березня, російська армія обстріляла Херсонщину 20 разів: четверо людей поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.97
Купівля 37.97Продаж 38.75
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе