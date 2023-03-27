Про це інформують в Military Media Center.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 7 областей України", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ворог гатив по мирних населених пунктах з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню, зенітно-ракетних комплексів С-300 і тактичної авіації.

Загалом зафіксовано обстріли 73 населених пунктів, підтверджено ураження 15 об'єктів інфраструктури.

Попередньо загинуло 3 українці та 5 поранено.