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За добу рятувальники вилучили та знешкодили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів

10 квітня, 2022 неділя
09:52
війна з Росією

Впродовж минулої доби, 9 квітня, українські піротехніки вилучили та знешкодили 2 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційну бомбу

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 2 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційна бомба, обстежено територію площею 358,46 га", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:

  • Харківській – 2199,
  • Миколаївській – 1062,
  • Донецькій – 279,
  • Київській - 464,
  • Сумській – 204.
Загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вже знешкодили 46 275   вибухонебезпечних предметів та 417 кілограмів вибухової речовини, зокрема 1 925 авіаційних бомб. Рятувальники обстежили територію площею 6 533 гектари.

У ДСНС нагадали, що у випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід повідомляти про це рятувальників  за номером телефону - 101.
 
  • Нагадаємо, 8 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що область вільна від російських військових. Українцям радять не хвилюватися, якщо чують вибухи, адже це працюють рятувальники і вибухотехніки.
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ДСНС
піротехніки
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