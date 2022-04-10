За добу рятувальники вилучили та знешкодили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів
Впродовж минулої доби, 9 квітня, українські піротехніки вилучили та знешкодили 2 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційну бомбу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 2 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційна бомба, обстежено територію площею 358,46 га", - йдеться у повідомленні.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:
- Харківській – 2199,
- Миколаївській – 1062,
- Донецькій – 279,
- Київській - 464,
- Сумській – 204.
У ДСНС нагадали, що у випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід повідомляти про це рятувальників за номером телефону - 101.
- Нагадаємо, 8 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що область вільна від російських військових. Українцям радять не хвилюватися, якщо чують вибухи, адже це працюють рятувальники і вибухотехніки.
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