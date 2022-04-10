За добу рятувальники вилучили та знешкодили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.



"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 142 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 2 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційна бомба, обстежено територію площею 358,46 га", - йдеться у повідомленні.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в таких областях:

Харківській – 2199,

Миколаївській – 1062,

Донецькій – 279,

Київській - 464,

Сумській – 204.

Нагадаємо, 8 квітня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що область вільна від російських військових. Українцям радять не хвилюватися, якщо чують вибухи, адже це працюють рятувальники і вибухотехніки.

Загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вже знешкодили 46 275 вибухонебезпечних предметів та 417 кілограмів вибухової речовини, зокрема 1 925 авіаційних бомб. Рятувальники обстежили територію площею 6 533 гектари.У ДСНС нагадали, що у випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід повідомляти про це рятувальників за номером телефону - 101.