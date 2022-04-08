За добу від обстрілів окупантів сталися 24 пожежі в житлових будинках, поблизу Рубіжного й Попасної росіяни намагалися здійснити штурм, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, за останню добу на території Луганської області внаслідок ворожих обстрілів виникло 24 пожежі у житлових будинках.



Зокрема зранку, 7 квітня, ворог влучив по житлових комплексах в Гірському та Попасній. А удень зосередив зусилля на Рубіжному. Ввечері внаслідок обстрілів у Лисичанську запалали ще два будинки. Загалом на території області сталися 24 пожеж.



"Усі ці удари – по мирних жителях, по їх домівках. Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати", - коментує Гайдай.



Голова ОВА також повідомляє, що ворог завдає авіаційних ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах цивільної інфраструктури Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної та Новозванівки.

Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії. Успіху не мали.



Гайдай додає, що загалом за останню добу,7 квітня, на Луганщині і Донеччині відбито ще сім атак ворога. Втрати росіян складають: чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи. Крім того збито один літак та чотири безпілотних літальних апаратів.

З початку повномасштабної війни в України російські окупанти обстріляли всі до єдиної лікарні Луганської області.