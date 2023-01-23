Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій, минулої доби від рук рашистів загинув мирний житель на Харківщині, також одна людина отримала поранення.

На Донеччині дістали поранень чотири українці.

Троє жителів Херсонської області отримали ураження різного ступеня тяжкості.

Крім того, на території Запорізької області - один поранений.

За даними Офісу генпрокурора, понад 914 українських дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості унаслідок бойових дій Росії від 24 лютого 2022 року.