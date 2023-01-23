Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини", - пише очільник області.

Повідомляється, що рашисти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Російські війська гатили по Херсону чотири рази. Унаслідок цього снаряди ворога поцілили в суднобудівний завод та домівки мирних жителів.

Минулої доби три українці дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.

22 січня, окупанти обстріляли місто Олешки на Херсонщині, внаслідок чого було знищено школу й вибито вікна в житлових будинках.

Збройні Сили України уразили катер мирних жителів, який рашисти привласнили та намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на Потьомкінських островів поблизу Херсона.

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