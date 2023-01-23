На Херсонщині внаслідок обстрілів армії РФ три жителі отримали поранення
22 січня російські загарбники гатили по мирних жителях на території Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранені три мирних жителі
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини", - пише очільник області.
Повідомляється, що рашисти вели вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Російські війська гатили по Херсону чотири рази. Унаслідок цього снаряди ворога поцілили в суднобудівний завод та домівки мирних жителів.
Минулої доби три українці дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.
- 22 січня, окупанти обстріляли місто Олешки на Херсонщині, внаслідок чого було знищено школу й вибито вікна в житлових будинках.
- Збройні Сили України уразили катер мирних жителів, який рашисти привласнили та намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на Потьомкінських островів поблизу Херсона.
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