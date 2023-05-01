За добу ворог 39 разів обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, троє поранені

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.



Протягом 30 квітня ворог обстріляв Херсонщину 39 разів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "градів", БПЛА та авіації. Обласний центр зазнав ворожих обстрілів 8 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє дістали поранення, серед яких дитина.