За добу ворог 39 разів обстріляв Херсонщину: одна людина загинула, троє поранені
Російські війська випустили 163 снаряди по населених пунктах області
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.
Протягом 30 квітня ворог обстріляв Херсонщину 39 разів, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "градів", БПЛА та авіації. Обласний центр зазнав ворожих обстрілів 8 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.
Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє дістали поранення, серед яких дитина.
- 27 квітня російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз: дві людини загинули, троє дістали поранення.
- 30 квітня росіяни обстріляли Білозерку й Одрадокам'янку на Херсонщині, унаслідок чого одна жінка загинула, а чоловік отримав поранення.
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