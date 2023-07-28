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За добу ворог обстріляв 8 областей України: 1 загиблий, 12 поранених. Ситуація в регіонах

28 липня, 2023 п'ятниця
12:33
Війна з Росією Обстріл РФ Донеччини

За минулу добу 27 липня російська армія завдала ударів по восьми областях України, унаслідок чого одна людина загинула, 12 дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Сумщина:  Вчора було здійснено 19 обстрілів 15 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській громадах, зафіксовано 87 вибухів. Ворог завдавав ударів з артилерії, мінометів. Так, у Білопільській громаді було знищено ферму, а в Юнаківській внаслідок обстрілу загорілося пшеничне поле, пошкоджено приватний житловий будинок. Також було поранено одну людину. У Хотінській громаді також пошкоджено житловий будинок.

Уночі та вранці 28 липня росіяни 6 разів обстріляли 5 населених пунктів Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Середино-Будської і Зноб-новгородської громад, було зафіксовано 33 вибухи. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з артилерії пошкоджено 3 приватні житлові будинки, гараж.

Дніпропетровщина: противник п'ять разів з артилерії вдарив по Нікопольщині, влучив у Нікополь та Марганецьку громаду. Постраждалих немає.

Запорізька область: минулої доби ворог 75 разів обстріляв 23 населені пункти області. Застосовував безпілотники, ракети та реактивні системи залпового вогню. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено 24 будівлі, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.

Харківщина: за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Били з мінометів, артилерії, застосовували авіацію. Унаслідок обстрілів в Куп'янському районі пошкоджено 3 житлові будинки, горіла трава на площі 1 га. В Ізюмському районі через обстріли сталася лісова пожежа та було пошкоджено зерновий склад. Унаслідок атаки поранення дістали п'ять людей.

Луганщина: ворог завдав авіаудару по Білогорівці, також це село разом із Невським потрапило під артобстріл. За добу було здійснено 105 обстрілів, випущено 578 снарядів. Також росіяни намагалися наступати поблизу Надії, але успіху не мали.

Донеччина: минулої доби росіяни 21 раз вдарили по 10 населених пунктах регіону. Використовували ракети, КАБ-250, реактивні системи залпового вогню "Смерч", "Торнадо-С", "Град", артилерію, міномети. Унаслідок обстрілів пошкоджено 17 житлових будинків (1 багатоквартирний), господарча споруда, 2 га пшениці, магазин, гараж. Одна людина загинула, 3 дістали поранення.

Миколаївщина: учора ворог обстріляв акваторію Очаківської громади з артилерії. Увечері внаслідок артобстрілу Куцурубської громади 20-річний хлопець і 15-річна дівчина отримали поранення.

Херсонщина: за минулу добу росіяни здійснили 28 обстрілів 14 населених пунктів області. Чотири рази влучили у Херсон. Унаслідок обстрілів у Херсоні пошкоджено будівлю гуманітарного складу, територію та споруди гаражного кооперативу. В області внаслідок ворожих ударів пошкоджено трансформатор на електропідстанції. Постраждав 57-річний чоловік, його госпіталізували.

Крім того, було здійснено авіаудар по населеному пункту Новоберислав, унаслідок чого було зруйновано 2 КАБів і пошкоджено 25 будинків.

  • 28 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія кидає у штурми на фронті щойно мобілізованих солдатів
Україна
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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