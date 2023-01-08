За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 111 170 військових, 3069 танків та 1849 БПЛА
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
- артилерійських систем – 2065 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
- Нагадаємо, за добу 7 січня українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.
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