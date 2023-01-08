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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи

За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи

8 січня, 2023 неділя
08:33
війна з Росією ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 111 170 військових, 3069 танків та 1849 БПЛА

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3069 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1849 (+5),
  • крилаті ракети  ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

  • Нагадаємо, за добу 7 січня українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.

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ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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