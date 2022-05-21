За добу ЗСУ збили 3 безпілотники, ракету та одну невідому ціль

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Упродовж 20 травня, протиповітряна оборона знищила 2 БПЛА "Орлан-10" та один "Зала". Також підрозділи зенітних військ збили одну крилату ракету та одну невідому ціль. Імовірно ворожий гелікоптер, проте інформація уточнюється.

Окрім того, українською авіацією знешкоджені понад 20 бойових броньованих машин окупантів.

За день 20 травня українські військові знищили на Сході ворожий склад боєприпасів, а також до 80 російських окупантів.