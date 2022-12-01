Про це інформують на сторінці ініціативи UNITED24 в телеграмі.

"Піклуємося про Збройні Сили України", - наголошують у відомстві.

За внески українців та всіх небайдужих для наших захисників придбали 121 502 пари чобіт та 32 158 зимових курток. Повідомляється, що необхідні речі вже відправили воїнам.

"Дякуємо кожному, хто долучився! Проте зупинятися рано - зима стає лише суворішою", - додають в пресслужбі.

Долучитися до збору на допомогу нашим військовим.

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