За досягнення у сфері комунікацій та реклами в Європі: Дія отримала нагороду від Eurobest
Дія отримала нагороду від Eurobest в номінації Creative Business Transformation
Про це повідомили в telegram-каналі Дії.
"Еurobest Awards — це щорічна нагорода за досягнення у сфері комунікацій та реклами в Європі, яку організовують Каннські леви. У шортлисті премії 640 творчих робіт від кандидатів з 31 країни. І цьогоріч серед найкращих — наша Дія!", - йдеться у дописі.
- 7 грудня стало відомо, що застосунок "Дія" працюватиме навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення мобільного інтернету, головне - наявність покриття.
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