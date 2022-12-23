За минулу добу Росія вбила чотирьох жителів Донеччини, ще 7- поранені
За 22 грудня внаслідок дій російських загарбників загинуло чотири мирні жителі Донецької області та ще семеро - отримали поранення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередню добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. Зокрема дві людини загинуло у Часовому Яру та ще дві - у Бахмуті.
Також 7 людей в Донецькій області дістали поранення: по два мешканці Бахмуту та Часового Яру та по одному - у Мар'їнці, Новоселидівці та Авдіївці.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1279 людей та ще 2780 внаслідок дій рашистів отримали поранення.
Точну кількість жертв у тимчасово окупованих Росією містах Маріуполь та Волноваха нині встановити неможливо.
Кириленко додав: "Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний".
- Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області - є поранений, пошкоджені будинки й автівки.
- За добу 21 грудня на підконтрольній Україні території Донецької області внаслідок обстрілів рашистів поранення отримали троє мирних жителів.
- Російські загарбники 22 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина.
- Також удень російські загарбники вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Одна з них влучила у будівлю школи-інтернату.
- Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.24Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе