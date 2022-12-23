За минулу добу Росія вбила чотирьох жителів Донеччини, ще 7- поранені

Про це інформує в телеграмі очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередню добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. Зокрема дві людини загинуло у Часовому Яру та ще дві - у Бахмуті.

Також 7 людей в Донецькій області дістали поранення: по два мешканці Бахмуту та Часового Яру та по одному - у Мар'їнці, Новоселидівці та Авдіївці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ убила 1279 людей та ще 2780 внаслідок дій рашистів отримали поранення.

Точну кількість жертв у тимчасово окупованих Росією містах Маріуполь та Волноваха нині встановити неможливо.

Кириленко додав: "Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний".

Пізно ввечері 20 грудня російські війська обстріляли артилерією Курахове, що у Донецькій області - є поранений, пошкоджені будинки й автівки.

За добу 21 грудня на підконтрольній Україні території Донецької області внаслідок обстрілів рашистів поранення отримали троє мирних жителів.

Російські загарбники 22 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула цивільна людина.

Також удень російські загарбники вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Одна з них влучила у будівлю школи-інтернату.

Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.

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