За минулу добу ворог завдав близько 50 авіаударів по території України, – Міноборони
Упродовж минулої доби окупанти завдали близько 50 авіаударів по об’єктах на території України
Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Окупанти випустили авіаційні ракети, зокрема й керовані, по різних об'єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях.
"Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об’єктах на території України, з метою пошкодження транспортної інфраструктури країни", – додає Мотузяник.
- 3 травня окупанти завдали ракетного удару по гірському району у Закарпатській області.
- За минулу добу ворог атакував транспортну інфраструктуру у 8 областях України.
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