За минулу добу ворог завдав близько 50 авіаударів по території України, – Міноборони

Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Окупанти випустили авіаційні ракети, зокрема й керовані, по різних об'єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях.

"Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об’єктах на території України, з метою пошкодження транспортної інфраструктури країни", – додає Мотузяник.