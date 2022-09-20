Про це він написав у телеграмі.

Загибла людина проживала в Торецьку.

Усього від 24 лютого на Донеччині загинули 862 людини, 2173 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких нині встановити неможливо.

У ніч на 20 вересня росіяни обстріляли чотири громади Донецької області.