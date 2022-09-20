За минулу добу загарбники вбили одного мирного жителя Донеччини, ще 12 дістали поранення
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що за 19 вересня від рук окупантів загинув один мирний мешканець, ще 12 зазнали поранень
Про це він написав у телеграмі.
Загибла людина проживала в Торецьку.
Усього від 24 лютого на Донеччині загинули 862 людини, 2173 - поранені. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, точну кількість яких нині встановити неможливо.
- У ніч на 20 вересня росіяни обстріляли чотири громади Донецької області.
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