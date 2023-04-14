"За мир у всьому світі": Xiaomi відреагувала на включення до списку спонсорів війни НАЗК
Китайська компанія-виробник електроніки Xiaomi висловила незгоду з визнанням її міжнародним спонсором війни в Україні. Техгігант заявив, що виступає за "мир у всьому світі"
Про це ідеться у заяві Xiaomi.
Компанія заявила, що категорично проти звинувачень з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити кожному в світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій", - йдеться у заяві Xiaomi.
У компанії також підкреслили, що випускають та продають електроніку виключно для цивільного та комерційного використання.
- 13 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення стало те, що компанія не пішла з російського ринку і досі залишається там лідером з продажу смартфонів.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
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