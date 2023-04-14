Про це ідеться у заяві Xiaomi.

Компанія заявила, що категорично проти звинувачень з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити кожному в світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій", - йдеться у заяві Xiaomi.

У компанії також підкреслили, що випускають та продають електроніку виключно для цивільного та комерційного використання.