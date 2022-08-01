За місяць близько 80 росіян подали документи на українську візу, - Держприкордонслужба

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За цей місяць, за наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, і, власне, перетнути кордон без візи ніхто з них не міг", - повідомив Демченко.

Також чиновник додав, що МЗС та Держприкордонслужба проводять необхідну перевірку всіх, хто має намір в’їхати на територію України.

Нагадаємо, Естонія вимагає від ЄС заборонити шенгенські візи для росіян. Польща підтримує ініціативу Естонії ввести візові обмеження для росіян

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