За місяць близько 80 росіян подали документи на українську візу, - Держприкордонслужба
Від початку дії візового режиму з РФ минув місяць часу, документи на отримання візи в Україну подали майже 80 росіян та наразі жоден із них її не отримав
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"За цей місяць, за наявною у мене інформацією, близько 80 громадян РФ подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, і, власне, перетнути кордон без візи ніхто з них не міг", - повідомив Демченко.
Також чиновник додав, що МЗС та Держприкордонслужба проводять необхідну перевірку всіх, хто має намір в’їхати на територію України.
- Нагадаємо, Естонія вимагає від ЄС заборонити шенгенські візи для росіян. Польща підтримує ініціативу Естонії ввести візові обмеження для росіян
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