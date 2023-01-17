За перші 15 днів нового року в Україні від російської агресії загинуло 104 людини, - ООН

Про це повідомили в управлінні верховного комісара ООН з прав людини.

За їхніми даними, з 1 по 15 січня 2023 року в Україні внаслідок російської агресії загинуло 36 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчина і 2 хлопчики. Також загинуло 44 дорослих, стать яких наразі невідома.

Крім того, від початку 2023 року постраждало щонайменше 284 людини, серед яких 80 чоловіків і 39 жінок, а також 6 дівчат і 4 хлопчики. Серед постраждалих також є 4 дітей і 147 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити.

В ООН зазначають, що деякі з жертв цивільного населення, про які повідомляли за цей період, можуть бути не враховані у статистиці. Вони все ще очікують підтвердження і їх опублікують у наступних оновленнях. Також зазначають, що реальна кількість жертв російської агресії за період з 1 по 15 січня 2023 року може бути набагато більшою.

Також значно вищою може бути й кількість загиблих за весь період повномасштабної війни Росії проти України, оскільки отримання інформації з місць інтенсивних боїв відбувається із затримкою. Наразі багато з цих повідомлень потребують підтвердження.

"Мовиться, наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб", - ідеться в повідомленні.

В організації також зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення спричинена застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також застосуванням ракет та авіаударами.

Загалом в ООН підтвердили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні кількість загиблих цивільних складає 7031 людина. Кількість поранених за цей час склала 11 327 людей.

14 січня стало відомо, що від початку повномасштабної війни в Україні постраждали понад 1333 дитини.

Упродовж доби 14 січня внаслідок російської збройної агресії загинули щонайменше семеро мирних мешканців Донецької області.