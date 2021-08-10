За підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради Товмасяна внесли 3 млн грн застави

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"За голову Харківської обласної ради, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди, внесли 2 млн 996 тис. 400 грн застави", – поінформувала керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис.



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Як відомо, ВАКС визначив Товмасяну майже 3 млн грн застави як запобіжного заходу. Також на нього поклали такі обов'язки: прибувати за першим викликом; не відлучатися з Харкова без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання закордонні паспорти.

