Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал За підтримки Європолу в Україні ліквідували злочинну мережу кібервимагачів: постраждали люди в 71 країні

За підтримки Європолу в Україні ліквідували злочинну мережу кібервимагачів: постраждали люди в 71 країні

28 листопада, 2023 вiвторок
16:20
Кримінал хакер

За сприяння Європолу та Євроюсту під час спільного розслідування за участі семи країн в Україні викрили та ліквідували мережу кібервимагачів, від дій яких постраждали близько двох тисяч людей у 71 країні

Про це йдеться на сайті Європолу.

Понад 20 слідчих з Норвегії, Франції, Німеччини та США були направлені до Києва для надання допомоги Національній поліції України у проведенні слідчих дій. 

У результаті обшуків, проведених 21 листопада у 30 помешканнях у Київській, Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях, було затримано 32-річного ватажка угруповання. Також були затримані четверо його спільників.

Вважається, що особи, які перебувають під слідством, є частиною мережі, відповідальної за серію гучних атак з використанням програмного забезпечення з вимогою викупу проти організацій у 71 країні. 

Ці кіберзлочинці відомі тим, що цілеспрямовано атакували великі корпорації, фактично зупиняючи їхній бізнес. Деякі з них вважаються причетними до компрометації ІТ-мереж своїх жертв, тоді як інших підозрюють у відмиванні криптовалютних платежів, здійснених жертвами за розшифрування їхніх файлів.

Розслідування встановило, що зловмисники зашифрували понад 250 серверів, які належать великим корпораціям, що призвело до збитків, які перевищують кілька сотень мільйонів євро.

У Європолі зазначили, що міжнародну слідчу групу для протидії цим злочинам створили ще у 2019 році за ініціативи французької влади. Перший раунд арештів в рамках розслідування цієї справи стався два роки тому.

  • 28 листопада команда Європейського Союзу з реагування на кібернадзвичайні ситуації попередила, що російська хакерська група Fancy Bear націлилась на європейські уряди.
Світ
Україна
Франція
Німеччина
Норвегія
кібератаки
США
Читайте також:
Сергій Лабазюк
28 листопада, 2023 вiвторок
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
Карта. Донбас_2211
27 листопада, 2023 понедiлок
Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
Ольга Лень
Автор Ольга Лень
27 листопада, 2023 понедiлок
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
16:43
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
16:30
"Шахтар" U-19
"Шахтар" впевнено обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
16:22
Кремінь Тарас
Законопроєкт про права нацменшин погіршить функціонування української мови в деяких сферах, – Кремінь
16:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Партнери схиляють Київ до переговорів з РФ, дбаючи про "вигідну позицію"
15:56
Єврокомісія погодила санкції щодо алмазів з РФ, - AFP
15:55
відключення електроенергії
За температури -8 і нижче можливі вимкнення світла в пікові години, – Центр досліджень енергетики
15:53
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли підприємство у Торецьку: поранено 4 жінок
15:51
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Біля Бахмута ворог використовує свої підрозділи як приманку, - 26-та артбригада ЗСУ
15:50
Ексклюзив
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Деякі населені пункти на Херсонщині знищені вщент, - голова облради Самойленко
15:31
Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш
Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані 28 квітня: СБУ повідомила про підозру російському генералу
15:29
Прапор Словаччини
Словацькі автоперевізники погрожують заблокувати головний КПП на кордоні з Україною
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:09
Роберта Мецола
Мецола підтвердила готовність Європарламенту почати перемовини про вступ України до ЄС
14:57
OPINION
Ірина Федорів
Новорічна історія про секрети реформи держслужби
14:54
Бракує рятувальників та енергетиків: росіяни на ТОТ не можуть упоратись із наслідками негоди
14:43
Гібралтар
Іспанія та Велика Британія готові підписати угоду щодо Гібралтару
14:42
Дмитро Кулеба
Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ на рівні МЗС через участь у ньому Лаврова
14:40
Оновлено
Кирило Буданов
У ГУР підтвердили отруєння дружини Буданова
14:34
Ексклюзив
Скіфське золото
В Україні вперше презентували "Скіфське золото" після повернення артефактів з Нідерландів
14:33
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 28 листопада
14:11
шевченківська премія
Шевченківська премія 2024: оголошено номінантів, які пройшли у другий тур
14:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Погані вчителі, учні чи книжки: чому батьки не задоволені читанням дітей
13:52
Європарламент
У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту
13:48
Ексклюзив
Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою до 26 січня
13:32
Авдіївка
"Прогрес попри найбільші втрати": британська розвідка оцінила російський наступ на Авдіївку
13:14
обстріл Білозерки, Херсонщина
Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждали троє людей
13:13
китайський літак C919
З Лондона до Нью-Йорка стартує перший міжконтинентальний рейс із використанням на 100% екологічного палива
13:12
верховна рада
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
12:51
Україна планує перейменувати населені пункти в Криму: їм повернуть історичні назви кримськотатарською мовою
12:51
Огляд
Фінляндія, кордон, нелегали
Кордон Фінляндії та Росії: що там відбувається і як можуть розвиватися події
12:38
Данило Сікан (в центрі), Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Антверпен": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
12:38
Лавров
Болгарія погодилася відкрити повітряний простір для літака Лаврова
12:31
Петр Павел
Президент Чехії Павел пояснив, чому цей рік у війні в Україні вирішальний, а наступний буде складнішим
12:25
Ексклюзив
Маріанна Буданова
"Це не просто організувати": ексзаступник секретаря РНБО Гавриш про отруєння дружини Буданова
12:21
Нафта
Росія має величезні проблеми у розрахунку за нафту з Індією, - Reuters
12:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни штурмують Авдіївку з усіх боків, а російська пропаганда об'єднала війни на Близькому Сході та в Україні в Інтернеті. Акценти світових ЗМІ 28 листопада
12:19
Єнс Столтенберг
Розпочалася зустріч очільників МЗС країн НАТО, присвячена війні РФ проти України та ситуації на Близькому Сході
12:14
Італія
Україна почала перемовини з Італією про безпекові гарантії
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
"Стадіон", що так весело починався у 2019, триває
11:56
російський гелікоптер Мі-28
Іран домовився з РФ про закупівлю військових літаків та вертольотів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV