За підтримки Європолу в Україні ліквідували злочинну мережу кібервимагачів: постраждали люди в 71 країні
За сприяння Європолу та Євроюсту під час спільного розслідування за участі семи країн в Україні викрили та ліквідували мережу кібервимагачів, від дій яких постраждали близько двох тисяч людей у 71 країні
Про це йдеться на сайті Європолу.
Понад 20 слідчих з Норвегії, Франції, Німеччини та США були направлені до Києва для надання допомоги Національній поліції України у проведенні слідчих дій.
У результаті обшуків, проведених 21 листопада у 30 помешканнях у Київській, Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях, було затримано 32-річного ватажка угруповання. Також були затримані четверо його спільників.
Вважається, що особи, які перебувають під слідством, є частиною мережі, відповідальної за серію гучних атак з використанням програмного забезпечення з вимогою викупу проти організацій у 71 країні.
Ці кіберзлочинці відомі тим, що цілеспрямовано атакували великі корпорації, фактично зупиняючи їхній бізнес. Деякі з них вважаються причетними до компрометації ІТ-мереж своїх жертв, тоді як інших підозрюють у відмиванні криптовалютних платежів, здійснених жертвами за розшифрування їхніх файлів.
Розслідування встановило, що зловмисники зашифрували понад 250 серверів, які належать великим корпораціям, що призвело до збитків, які перевищують кілька сотень мільйонів євро.
У Європолі зазначили, що міжнародну слідчу групу для протидії цим злочинам створили ще у 2019 році за ініціативи французької влади. Перший раунд арештів в рамках розслідування цієї справи стався два роки тому.
- 28 листопада команда Європейського Союзу з реагування на кібернадзвичайні ситуації попередила, що російська хакерська група Fancy Bear націлилась на європейські уряди.
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