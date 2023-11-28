Російські хакери здійснюють кібератаки на сайти європейських урядів, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що щонайменше сім сайтів європейських урядів були об’єктами кампанії фішингу, яка передбачає використання спеціально розроблених приманок для атак на конкретні цілі, спонукаючи до завантаження шкідливого програмного забезпечення або надання доступу до цифрових систем.

"Ми оцінюємо, що ця діяльність має високий рівень загрози інституціям і агенціям ЄС", - йдеться у повідомленні Групи реагування на надзвичайні ситуації в кіберпросторі ЄС (CERT-EU), надісланому в листопаді.

Групу Fancy Bear пов'язують з російськими спецслужбами. На думку США, саме ця кібергрупа стояла за хакерськими атаками на Національний комітет Демократичної партії у 2016 році, що сприяло перемозі Дональда Трампа на виборах. У 2015 році група також здійснила кібератаку на німецький Бундестаг.

"Fancy Bear використовує різноманітні документи-приманки для жертв, включаючи протоколи засідань підкомітету Європейського парламенту та доповідь спеціального комітету Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні.

Це попередження надійшло на тлі зростаючого занепокоєння, що європейські вибори наступного року стануть мішенню хакерських груп із країн із програмою кібернаступу на Європу, таких як Росія та Китай.

Politico наголошує, що Fancy Bear є однією з найхитріших хакерських груп Москви, яка діє щонайменше 15 років. Вона спеціалізується на проникненні в урядові та критично важливі галузеві організації на Заході та використанні зламаної інформації для підриву політики.

CERT-EU підтримує всі інституції ЄС у їх оперативному реагуванні на кібератаки. Він також співпрацює з національними кіберагенціями та організаціями, щоб обмінюватися розвідданими та відбивати атаки.

Представник Європейської комісії Йоганнес Барке відмовився коментувати нове попередження, але сказав, що інституція "обізнана про зростання кількості зловмисних кіберактивностей у глобальному масштабі".

"Регулярний обмін інформацією має першочергове значення, щоб дозволити всім ключовим учасникам ЄС знати про можливі загрози та отримати, де це можливо, нові знання для оцінки та пом’якшення кіберризиків", - сказав він.

Водночас Європарламент і Рада ЄС відмовилися від коментарів.