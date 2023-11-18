З початку 2022 року в Україні зафіксували майже 4 тисячі кіберінцидентів, - заступниця міністра фінансів США

Про це на конференції з катастрофічних кіберзагроз у Нью-Йорку повідомила заступниця міністра фінансів США Грем Стіл, пише Радіо Свобода.

За її словами, це втричі більше, ніж у період до повномасштабного вторгнення.

Стіл зазначила, що протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на фінансові компанії.



Посадовиця з США також додала, що Росія координувала руйнівні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу і шпигунство в країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу на людей в усьому світі.

"Кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується "урядовими акторами". Ми помітили, що недержавні кіберактори з обох сторін конфлікту атакували широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS)", - наголосила заступниця міністра фінансів США.