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З початку 2022 року в Україні зафіксували майже 4 тисячі кіберінцидентів, - заступниця міністра фінансів США

18 листопада, 2023 субота
11:42
Технології кібератака

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA від січня 2022 року до вересня 2023-го зафіксувала в Україні майже чотири тисячі кіберінцидентів

Про це на конференції з катастрофічних кіберзагроз у Нью-Йорку повідомила заступниця міністра фінансів США Грем Стіл, пише Радіо Свобода.

За її словами, це втричі більше, ніж у період до повномасштабного вторгнення.

Стіл зазначила, що протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на фінансові компанії.

Посадовиця з США також додала, що Росія координувала руйнівні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу і шпигунство в країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу на людей в усьому світі.

"Кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується "урядовими акторами". Ми помітили, що недержавні кіберактори з обох сторін конфлікту атакували широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS)", - наголосила заступниця міністра фінансів США.

  • 16 травня Україна приєдналася до об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).
  • Попри це, станом на травень 2023 року Україна залишалася на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї - лише за чотири місяці від початку року було зафіксовано 700 інцидентів.
  • У жовтні одна з найдієвіших російських хакерських груп, Gamaredon, суттєво збільшила кількість кібероперацій проти України в першій половині 2023 року: проте вони не такі успішні, як раніше.
Україна
Війна з Росією
кібератаки
США
хакерські атаки
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