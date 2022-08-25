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"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка

25 серпня, 2022 четвер
20:01
Світ Олексій Гончаренко

Білорусь відкрила справу на українського нардепа Гончаренка після його висловлювань у сторону Лукашенка

Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Так звана Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу на українського депутата Олексія Гончаренка", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що учора, 24 серпня, після привітання Лукашенка, який побажав Україні: "мирного неба та успіхів у відновленні гідного життя", Олексій Гончаренко відповів: "Лукашенко висітиме на стовпі наступного українського Дня Незалежності. А білоруський народ буде вільним і житиме в демократичній державі".

На українського народного депутата відкрили кримінальну справу за статтями про загрозу насильством в адресу Лукашенка та дискредитацію держави.

  • Раніше нардеп Гончаренко заявив, що в законі про медіа має бути прописаний захист журналістів від впливу держави та власника.

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Кримінал
Верховна Рада
Білорусь
Олексій Гончаренко
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