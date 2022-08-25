"За погрози насильством Лукашенку": в Білорусі відкрили кримінальну справу проти українського нардепа Гончаренка
Білорусь відкрила справу на українського нардепа Гончаренка після його висловлювань у сторону Лукашенка
Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Так звана Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу на українського депутата Олексія Гончаренка", - йдеться в матеріалі.
Повідомляється, що учора, 24 серпня, після привітання Лукашенка, який побажав Україні: "мирного неба та успіхів у відновленні гідного життя", Олексій Гончаренко відповів: "Лукашенко висітиме на стовпі наступного українського Дня Незалежності. А білоруський народ буде вільним і житиме в демократичній державі".
На українського народного депутата відкрили кримінальну справу за статтями про загрозу насильством в адресу Лукашенка та дискредитацію держави.
- Раніше нардеп Гончаренко заявив, що в законі про медіа має бути прописаний захист журналістів від впливу держави та власника.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе