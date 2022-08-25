Про це інформує в телеграмі моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Так звана Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу на українського депутата Олексія Гончаренка", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що учора, 24 серпня, після привітання Лукашенка, який побажав Україні: "мирного неба та успіхів у відновленні гідного життя", Олексій Гончаренко відповів: "Лукашенко висітиме на стовпі наступного українського Дня Незалежності. А білоруський народ буде вільним і житиме в демократичній державі".

На українського народного депутата відкрили кримінальну справу за статтями про загрозу насильством в адресу Лукашенка та дискредитацію держави.

Раніше нардеп Гончаренко заявив, що в законі про медіа має бути прописаний захист журналістів від впливу держави та власника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb