В законі про медіа має бути прописаний захист журналістів від впливу держави та власника, - нардеп Гончаренко

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Закон точно має бути прискіплено вивчений, має бути дискусія серед журналістів, які мають дати оцінку, чи відповідає цей закон тій свободі слова, яку Україна уже декілька разів захищала. Свобода слова - це надбання, яке треба боронити кожного дня. Дві основні речі мають бути захищені: неможливість для влади впливати на медіа, тобто закривати ті, які не подобаються, не допускати в ефір. Те, що зараз відбувається - ваш телеканал "Еспресо" та інші просто вимкнули з цифрового мовлення. Жодного розуміння, чому це сталось немає, хоча пройшов не один місяць", - сказав він.

На його думку, таких речей не має бути.

"Давайте використаємо цей закон як можливість, щоб він дійсно захищав свободу слова в Україні, а не загрожував їй. Друге, щоб ще хотілось - щоб в медіа редакції були захищені від впливу власника, тому що є небезпека, коли медіа починають обслуговувати інтереси одного власника і таким чином перетворюють засоби інформування суспільства на засіб впливу на суспільство в інтересах цього власника. Ці дві речі - захист від державного апарату і захист від власника редакцій - це те, що б я хотів побачити в цьому законі", - підсумував Гончаренко.