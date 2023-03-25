За попередніми даними, всі учасники проукраїнської коаліції пройшли до антикорупційної ради при Міноборони
За попередніми результатами онлайн-голосування, до новоствореного антикорупційного органу пройшли всі учасники спільного списку проукраїнських кандидатів з різних організацій та груп, яких підтримали громадські організації, волонтери та юристи
Про це повідомляють на facebook-сторінці Демсокири.
"Усі кандидати, яких ми підтримали, пройшли до Антикорупційної громадської ради при Міністерстві оборони за попереднім результатом. УСІ! Тепер у них почнеться новий складний шлях. Але вони знають, що за ними є ті, кому не все одно. Ті, хто залишаються активним суспільством. Ті, кому важливі прозорість і чесність закупівель під час війни", – зазначено в повідомленні.
Офіційного підтвердження результатів голосування ще немає.
- 24 березня відкрили всеукраїнське онлайн-голосування за кандидатів у громадський антикорупційний дорадчий орган при Міністерстві оборони України. Воно тривало з 08:00 до 20:00. Громадські організації, волонтери, юристи об'єдналися на підтримку доброчесних претендентів у новостворену структуру та закликали проголосувати за спільний список кандидатів з різних організацій та груп.
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