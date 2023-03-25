За попередніми даними, всі учасники проукраїнської коаліції пройшли до антикорупційної ради при Міноборони

Про це повідомляють на facebook-сторінці Демсокири.

"Усі кандидати, яких ми підтримали, пройшли до Антикорупційної громадської ради при Міністерстві оборони за попереднім результатом. УСІ! Тепер у них почнеться новий складний шлях. Але вони знають, що за ними є ті, кому не все одно. Ті, хто залишаються активним суспільством. Ті, кому важливі прозорість і чесність закупівель під час війни", – зазначено в повідомленні.

Офіційного підтвердження результатів голосування ще немає.