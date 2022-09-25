За попередню добу та минулу ніч ЗСУ знищили 3 ворожі склади та 4 пункти управління, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують вогневий контроль над тимчасово окупованою територією
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Ми продовжуємо вогневий контроль над тимчасово окупованою територією, виявляючи місця зосередження ворожих сил та засобів. За попередню добу та минулу ніч знищено три склади з боєприпасами та чотири пункти управління", - зазначила Гуменюк.
Керівниця пресцентру ОК "Південь" також додала, що Сили оборони продовжують контроль мостів.
"Завдаємо точкових ударів, щоб ворог не намагався ремонтувати й використовувати транспортні артерії. Окупанти намагаються по мостах пускати цивільний легковий транспорт для перевірки витривалості цих мостів, і це небезпечно для цивільного населення", - зауважила Гуменюк.
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