Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Ми продовжуємо вогневий контроль над тимчасово окупованою територією, виявляючи місця зосередження ворожих сил та засобів. За попередню добу та минулу ніч знищено три склади з боєприпасами та чотири пункти управління", - зазначила Гуменюк.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також додала, що Сили оборони продовжують контроль мостів.

"Завдаємо точкових ударів, щоб ворог не намагався ремонтувати й використовувати транспортні артерії. Окупанти намагаються по мостах пускати цивільний легковий транспорт для перевірки витривалості цих мостів, і це небезпечно для цивільного населення", - зауважила Гуменюк.

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