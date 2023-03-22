За рік повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків українській інфраструктурі на майже $144 млрд, - КШЕ
Станом на лютий за рік повномасштабного вторгнення сума збитків, завданих РФ інфраструктурі Україні, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143.8 млрд
Про це мовиться у звіті Київської школи економіки (KSE).
Фахівці KSE у межах проєкту "Росія заплатить" з'ясували, що за рік повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків українській інфраструктурі на $143.8 млрд за вартістю заміщення. Зазначається, що за лютий 2023 сума збільшилася ще на $6 млрд.
"Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53.6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.
На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи", - мовиться в тексті KSE.
- Нагадаємо, прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК наближаються до 6 млрд гривень. Обладнання компанії ворог атакував 29 разів.
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