Про це мовиться у звіті Київської школи економіки (KSE).

Фахівці KSE у межах проєкту "Росія заплатить" з'ясували, що за рік повномасштабного вторгнення РФ завдала збитків українській інфраструктурі на $143.8 млрд за вартістю заміщення. Зазначається, що за лютий 2023 сума збільшилася ще на $6 млрд.

"Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53.6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи", - мовиться в тексті KSE.