За тиждень 37 українців евакуювали на лікування за кордон

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

За кордон на лікування відправили пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями та онкологією. 37 українців евакуювали в медичні заклади у Данії, Польщі, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції.

"Від початку війни МОЗ разом із міжнародними партнерами продовжують працювати та робити усе можливе, аби врятувати наших людей та надати їм необхідну медичну допомогу", - наголошують у пресслужбі.

Загалом по цій програмі вже евакуйовано понад 2,8 тис. українців.