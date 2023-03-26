За тиждень 37 українців евакуювали на лікування за кордон
Минулого тижня 37 українських пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями й онкологією евакуювали у закордонні клініки
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.
За кордон на лікування відправили пацієнтів з мінно-вибуховими пораненнями та онкологією. 37 українців евакуювали в медичні заклади у Данії, Польщі, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції.
"Від початку війни МОЗ разом із міжнародними партнерами продовжують працювати та робити усе можливе, аби врятувати наших людей та надати їм необхідну медичну допомогу", - наголошують у пресслужбі.
Загалом по цій програмі вже евакуйовано понад 2,8 тис. українців.
- Нагадаємо, з вересня 2022 року в польському Жешуві почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації. Центр слугує проміжним пунктом для пацієнтів, яких спочатку перевозяться з України до Польщі наземним транспортом з метою подальшого транспортування до лікарень по всій Європі. Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС - країна в межах цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Жешува до тих країн, куди людей везуть на лікування.
- Держави Європейського Союзу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняли понад дві тисячі українських пацієнтів, щоб зменшити навантаження на українські лікарні.
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