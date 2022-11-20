За тиждень із загарбаних частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей росіяни випустили лише 840 людей
Кожного дня жителі окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію
Про це стало відомо з telegram-каналу Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - йдеться у повідомленні.
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Також він додав, що погіршення погодних умов, і "укази" окупантів ускладнюють проїзд через Василівку.
У селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають наші мужні бійці ДСНС.
"Вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус", - йдеться у дописі.
Додається, що окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів.
- 19 листопада стало відомо, що уряд розпочав евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей.
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