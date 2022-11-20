За тиждень із загарбаних частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей росіяни випустили лише 840 людей

Про це стало відомо з telegram-каналу Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 840 людей. Ще тисячі чекають своєї черги", - йдеться у повідомленні.

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Також він додав, що погіршення погодних умов, і "укази" окупантів ускладнюють проїзд через Василівку.

У селі Кам’янське розмило ділянку ґрунтової дороги. Допомогу жителям надають наші мужні бійці ДСНС.

"Вчора за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували 7 легкових авто, 2 мікроавтобуси і 1 автобус", - йдеться у дописі.

Додається, що окупанти змушують жителів попередньо оформлювати перепустки у комендатурах населених пунктів.

19 листопада стало відомо, що уряд розпочав евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей.

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