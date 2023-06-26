За тиждень винищувачі НАТО над країнами Балтії супроводили 8 військових літаків РФ, що порушили правила польотів
З 19 по 25 червня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО виявили та супроводили вісім російських військових літаків, що порушили правила польотів
Про це інформує міноборони Литви.
"19-25 червня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, 1 раз злітали для патрулювання Балтійського моря і 4 рази злітали для виявлення та супроводу літаків РФ, які порушили правила польотів", - ідеться в повідомленні.
Так 19 червня винищувачі НАТО виявили в повітрі розвідувальний російський літак Ан-30. Він пролетів через міжнародний повітряний простір Калінінградської області РФ і повернувся до неї ж. Зазначають, що літак летів без плану польоту, з увімкненим радіолокаційним ретранслятором, а також не підтримував радіозв’язок з регіональним центром управління повітряним рухом (РСВЦ).
20 червня в небі над Балтійським морем винищувачі НАТО виявили та супроводили два російські літаки Су-27. Вони так само, як і Ан-30, літали без плану польоту та не підтримували належний радіозв'язок. Також цього дня було супроводжено літак Ту-134, який здійснював переліт у міжнародному повітряному просторі Калінінградської області РФ до материкової частини Росії. Він діяв так само, як і попередні три літаки.
За два дні, 22 червня, винищувачі авіапатруля НАТО ідентифікували та супроводили два російські літаки Су-27, які так само летіли без плану польоту, з вимкненим радіолокаційним ретранслятором і не підтримували належний радіозв'язок. Цього ж дня було виявлено та супроводжено літак Ту-134, який летів з материкової частини Росії до Калінінградської області.
23 червня винищувачі НАТО супроводили російський літак Іл-76. Він летів із Калінінградської області до материкової частини Росії. Літак летів без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. На відміну від попередніх, він підтримував радіозв'язок із РСВЦ.
- Протягом доби 9 чеврня Велика Британія двічі підіймала винищувачі королівських ВПС "Тайфун" для перехоплення російських літаків.
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