За тиждень військові контррозвідники СБУ ударними дронами знищили 9 одиниць ворожої техніки
За минулий тиждень військові контррозвідники СБУ з бійцями 112 бригади тероборони ударними дронами знищили 9 одиниць бойової техніки РФ
Про це повідомляє СБУ.
"Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні", - написали у СБУ.
- Нагадаємо, на Донеччині СБУ викрила агентурну мережу РФ.
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