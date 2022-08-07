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Війна з Росією: хроніка
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За тиждень військові контррозвідники СБУ ударними дронами знищили 9 одиниць ворожої техніки

7 серпня, 2022 неділя
11:49
війна з Росією

За минулий тиждень військові контррозвідники СБУ з бійцями 112 бригади тероборони ударними дронами знищили 9 одиниць бойової техніки РФ

Про це повідомляє СБУ.

"Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні", - написали у СБУ.

  • Нагадаємо, на Донеччині СБУ викрила агентурну мережу РФ.

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Новини
СБУ
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