За тиждень військові контррозвідники СБУ ударними дронами знищили 9 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє СБУ.

"Тож українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні", - написали у СБУ.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ викрила агентурну мережу РФ.

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