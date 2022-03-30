За Україну воюватимуть добровольці легіону "Свобода Росії", – ГУР
У Збройних силах України з'явився легіон "Свобода Росії". До нього приймають добровольців з-поміж колишніх російських військових
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Перші добровольці легіону з-поміж колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.
"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, росіянин, який служив у російських збройних силах, записав відеозвернення до своїх товаришів по службі, в якому закликає їх відмовлятися їхати в Україну та виконувати злочинні накази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе