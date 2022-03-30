English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією За Україну воюватимуть добровольці легіону "Свобода Росії", – ГУР

За Україну воюватимуть добровольці легіону "Свобода Росії", – ГУР

30 березня, 2022 середа
14:18
війна з Росією ЗСУ Ірпінь

У Збройних силах України з'явився легіон "Свобода Росії". До нього приймають добровольців з-поміж колишніх російських військових

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Перші добровольці легіону з-поміж колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.

"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", – додають у повідомленні. 

  • Нагадаємо, росіянин, який служив у російських збройних силах, записав відеозвернення до своїх товаришів по службі, в якому закликає їх відмовлятися їхати в Україну та виконувати злочинні накази.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

ЗСУ
ГУР
війна новини
Читайте також:
оружие нато
29 березня, 2022 вiвторок
​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
Микола Княжицький
29 березня, 2022 вiвторок
США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
28 березня, 2022 понедiлок
Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.37
    Продаж 33.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
14:44
ЗСУ оборона Києва
Українські захисники знищили підполковника ВДВ і начальника штабу мотострілецької бригади окупантів
14:27
Дмитро Пєсков
У Кремлі кажуть, що відкинули пропозицію України про переговори щодо статусу Криму
14:26
міна
Обережно міни! У ДСНС розповіли про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети. Фото
14:16
Миколаївська ОВА після обстрілу
Кількість загиблих від атаки по Миколаївський ОДА сягнула 15 людей, 36 осіб постраждали, - ДСНС
14:12
Микола Княжицький
Нардеп Микола Княжицький звернувся до прем’єр-міністра Польщі із закликом запровадити в країні податкові санкції щодо компанії Philip Morris. Це може вплинути на її відхід з російського ринку
14:05
окупанти
Українська розвідка оприлюднила список 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України
14:05
Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова
13:54
Польське видання Vogue
Польське видання глянцю Vogue присвятило обкладинку Україні
13:53
ЗСУ знищили
Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського за добу знищили 5 одиниць російської техніки та пошкодили ще 8, - Міноборони
13:53
У Житомирській області поліція затримала підозрюваних, які обкрадали квартири в Ірпені
13:52
СБУ
Окупанти уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак: СБУ перехопила розмову російського військового
13:51
Оновлено
повітряна розвідка
Окупанти продовжують проводити повітряну розвідку на Одещині, зберігається загроза висадки десанту – оперативне командування "Південь"
13:41
Ексклюзив
путлер
Віталій Портников: Дивіться очима Путіна
13:33
обстріляли бібліотеку імені Короленка
У Чернігові росіяни обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка, - Суспільне
13:25
Руслан Малиновський
Вітаємо, брати! Футболіст збірної України Малиновський відреагував на вихід Польщі на ЧС-2022
13:14
синагога в умані
Черговий фейк російських пропагандистів: в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"
13:11
окупанти
Окупанти нарощують присутність у районі ЧАЕС і переміщують війська вздовж кордону України й Білорусі, - Генштаб ЗСУ
13:11
комп пошта безпека
Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли
13:01
Новини компаній
Ferrexpo Костянтина Жеваго передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та територіальної оборони
12:54
Kinross Gold
Канадська золотовидобувна компанія Kinross Gold позбавляється активів у Росії
12:54
Оновлено
Теракт в Ізраїлі
Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
12:45
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
У Берліні поліція прибрала прапор України, яким вкрили танк на монументі загиблим радянським солдатам
12:42
окупанти
"Це не наша війна": колишній військовий РФ закликав товаришів по службі відмовлятися виконувати злочинні накази
12:40
Поки Путін при владі, миру не буде, - екскомандувач НАТО в Європі сер Річард Ширрефф
12:33
обстріл Лисичанська
Унаслідок російських обстрілів Лисичанська зруйновано дитячий садок, - Гайдай
12:19
Сергій Чудинович
У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ
12:17
Петро Порошенко
Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути
12:13
Бійці холодноярської бригади захопили хвалений "Солнцепек", яким окупанти лякали українців
12:12
Портрет учительки
Портрет учительки з розбомбленого Чугуєва продали на аукціоні за $100 тис.
11:57
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру
11:53
окупанти обстріл
Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула, - мер
11:53
газ
Німеччина запускає надзвичайний енергетичний план на випадок зупинки газопостачання з РФ
11:40
обстріли Лисичанська
Російські обстріли Лисичанська: під завалами знайшли загиблу людину, врятували 13 осіб
11:37
Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України
11:30
колія
Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією
11:21
міні-ярмарки Київ
У семи районах Києва 30 березня працюють 10 мініярмарків
11:21
Норвегія
Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату соцвиплат і зарплат бюджетникам
11:19
гради
Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
11:12
Дія
Після відновлення автореєстрації в Україні за добу стало на 1000 ФОПів більше, – Федоров
11:04
відсутній газ
На підконтрольній Україні Луганщині внаслідок бойових дій відсутні майже всі комунікації, - Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV