За Україну воюватимуть добровольці легіону "Свобода Росії", – ГУР

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.



Перші добровольці легіону з-поміж колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.

"Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна - кадирівців", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, росіянин, який служив у російських збройних силах, записав відеозвернення до своїх товаришів по службі, в якому закликає їх відмовлятися їхати в Україну та виконувати злочинні накази.

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