За умови конфіденційності англійською мовою: у Нідерландах оштрафували TikTok на €750 тис.
Нідерландський орган із захисту даних (AP) оштрафував TikTok на €750 тис. через те, що текст умов конфіденційності був лише англійською мовою
Про це повідомляє AD.nl, передає "Укрінформ".
"Усі повинні мати можливість прочитати ці умови (конфіденційності – ред.) та розуміти, що там написано. Також діти, які багато часу проводять у TikTok", - заявив речник AP.
Соцмережа вже переклала текст умов конфіденційності нідерландською.
"Цей штраф стосується порушення у часі, коли ще не було зроблено перекладу", - додав речник.
У TikTok вже оскаржили рішення регулятора, проте, якщо відомство відхилить апеляцію соцмережі, тоді вона зможе подати до суду, аби спробувати скасувати штраф.
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