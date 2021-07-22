За умови конфіденційності англійською мовою: у Нідерландах оштрафували TikTok на €750 тис.

Про це повідомляє AD.nl, передає "Укрінформ".

"Усі повинні мати можливість прочитати ці умови (конфіденційності – ред.) та розуміти, що там написано. Також діти, які багато часу проводять у TikTok", - заявив речник AP.

Соцмережа вже переклала текст умов конфіденційності нідерландською.

"Цей штраф стосується порушення у часі, коли ще не було зроблено перекладу", - додав речник.



У TikTok вже оскаржили рішення регулятора, проте, якщо відомство відхилить апеляцію соцмережі, тоді вона зможе подати до суду, аби спробувати скасувати штраф.