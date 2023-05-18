Про це інформує Центр нацспротиву.

"Окупанти в тимчасово окупованому Криму примусово проводять тренування серед воїнів ветеранів війни в Афганістані. Для тих хто відмовлявся - погрожували надуманими штрафами та мобілізацією", - пише відомство.

Повідомляється, що ворог намагається створити неформальні псевдодобровольчі загони оборони на випадок українського контрнаступу. Проте, місцеві жителі упираються росіянам і не хочуть брати участь у вишколах. Водночас такі загони будуть лише "на папері".

Спротив нагадує підпіллю про інструкцію, як інформувати про розміщення та пересування ворога.