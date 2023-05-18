За відмову карають: окупанти в Криму змушують ветеранів війни в Афганістані проводити вишколи
Російські війська у тимчасово окупованому Криму змушують ветеранів війни Афганістану тренуватися на показ, а за відмову погрожують штрафами й армією
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Окупанти в тимчасово окупованому Криму примусово проводять тренування серед воїнів ветеранів війни в Афганістані. Для тих хто відмовлявся - погрожували надуманими штрафами та мобілізацією", - пише відомство.
Повідомляється, що ворог намагається створити неформальні псевдодобровольчі загони оборони на випадок українського контрнаступу. Проте, місцеві жителі упираються росіянам і не хочуть брати участь у вишколах. Водночас такі загони будуть лише "на папері".
Спротив нагадує підпіллю про інструкцію, як інформувати про розміщення та пересування ворога.
- Раніше ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін наказав створити призовні комісії в тимчасово окупованому Маріуполі.
- У тимчасово окупованому Криму через високі темпи мобілізації російської армії зростає невдоволення населення. Зафіксували скасовування бронювань готелів, продаж нерухомості.
- У тимчасово окупованому Маріуполі 8 травня загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.
- На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти створюють "військкомати" для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ.
- У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського, а потім ворог вимагає від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.
- Крім того, російські окупанти влаштовують облави та затримують місцевих мешканців для поповнення резерву своїх військ, які зазнають втрат на фронті.
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