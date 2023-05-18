Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За відмову карають: окупанти в Криму змушують ветеранів війни в Афганістані проводити вишколи

За відмову карають: окупанти в Криму змушують ветеранів війни в Афганістані проводити вишколи

18 травня, 2023 четвер
14:28
Війна з Росією окупанти в Криму

Російські війська у тимчасово окупованому Криму змушують ветеранів війни Афганістану тренуватися на показ, а за відмову погрожують штрафами й армією

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Окупанти в тимчасово окупованому Криму примусово проводять тренування серед воїнів ветеранів війни в Афганістані. Для тих хто відмовлявся - погрожували надуманими штрафами та мобілізацією", - пише відомство.

Повідомляється, що ворог намагається створити неформальні псевдодобровольчі загони оборони на випадок українського контрнаступу. Проте, місцеві жителі упираються росіянам і не хочуть брати участь у вишколах. Водночас такі загони будуть лише "на папері".

Спротив нагадує підпіллю про інструкцію, як інформувати про розміщення та пересування ворога.

  • Раніше ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін наказав створити призовні комісії в тимчасово окупованому Маріуполі.
  • У тимчасово окупованому Криму через високі темпи мобілізації російської армії зростає невдоволення населення. Зафіксували скасовування бронювань готелів, продаж нерухомості.  
  • У тимчасово окупованому Маріуполі 8 травня загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.  
  • На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти створюють "військкомати" для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ. 
  • У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського, а потім ворог вимагає від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.
  • Крім того, російські окупанти влаштовують облави та затримують місцевих мешканців для поповнення резерву своїх військ, які зазнають втрат на фронті. 
Росія
Крим
російська армія
Афганістан
мобілізація
окуповані території
окупанти
Читайте також:
17 травня, 2023 середа
Лавров розповів про сигнали, які РФ отримує від Заходу щодо дипломатичного врегулювання в Україні
Саміт ЄС, Україна
17 травня, 2023 середа
Учасники саміту Ради Європи закликали РФ вивести війська з трьох країн - підсумкова декларація
18 травня, 2023 четвер
Нічний удар РФ по Україні: працювала ППО, є влучання та падіння уламків. На Одещині є загиблий та поранені
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.13
    Купівля 37.13
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
18 травня
15:27
війна проти РФ ЗСУ
Посадовці США припускають, що війна РФ з Україною може перетворитися на заморожений конфлікт і триватиме роками, - Politico
15:27
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:14
МВС встановило двох російських військових, які розстрілювали цивільне населення в Бучі
15:13
Костянтин Жеваго
Що зі справами Жеваго?
15:13
Оновлено
Російська армія влучила у будинок на Харківщині, під завалами може бути людина
15:12
санкції проти Росії
США планують перевірити ефективність санкцій проти РФ
15:10
Дмитро Пєсков
"Відповідь на недружні кроки": у Кремлі прокоментували замороження рахунків дипмісії Фінляндії
14:54
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міноборони Польщі про війну в Україні: "Спостерігаємо як мінімум кінець путінської епохи"
14:54
Оновлено
Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою
14:49
Ізюм після загарбників
Просив у патріарха Кіріла гумдопомоги та освячував російських солдатів: священнику УПЦ МП на Харківщині оголосили підозру
14:42
Вибори
Жителям тимчасово окупованої Запорізької області розсилають повідомлення із закликом голосувати на псевдовиборах, - мер Мелітополя
14:42
Мая Санду
Санду заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки побоюється загрози від РФ
14:32
Ексклюзив
Микола Княжицький
Знищення європейської спільноти - це неприхована мета Путіна, - Княжицький
14:30
Сергій Лавров
У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди"
14:27
Ексклюзив
На фото (біля трибуни): Микола Княжицький
У Львові створять центр свободи і демократії 
14:07
OPINION
Орест Сохар
Якими будуть війни майбутнього
14:00
Арешт
У РФ засудили IT-спеціаліста за атаки на сайти міноборони та президента: звинувачують у співпраці з Україною
13:58
На фото: Маша Єфросиніна
Суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Єфросиніну через "воєнні фейки"
13:50
Всеволод Князєв
САП зареєструвала провадження через розголошення даних у справі ексголови Верховного Суду Князєва. НАБУ проведе розслідування
13:43
На білоруський аеродром "Мачулищі" перебазували 10 винищувачів РФ, - Беларускі Гаюн
13:39
лукашенко, 9 травня 2023
"Лукашенко справді хворіє": розвідка щодо прогнозів про смерть білоруського диктатора
13:33
долар євро валюта обмін
Курс валют 18 травня: які ціни в обмінниках України
13:30
окупанти
В окупаційні адміністрації на сході України призначають росіян: місцевим колаборантам РФ не довіряє
13:24
Оксана Горбач
До кінця травня у всіх військових шпиталях ВЛК перейдуть на електронну чергу
13:10
Пентагон
Злиті документи Пентагону: Тейшейра передавав дані іноземцям
13:10
Ексклюзив
Тімоті Снайдер
Єдиний виграшний для Росії варіант - це програти війну, - історик Тімоті Снайдер
13:04
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Маляр: На ТОТ загарбники створюють резерви з місцевих жителів за допомогою облав і затримань
13:03
Володимир Зеленський
Зеленський може поїхати на саміт G7 у Японії: в ОП назвали умову
13:03
G7
Китай та Росія стануть ключовими темами саміту G7, - Bloomberg
12:50
Стильно та автентично: як у Львові популяризують українську вишиванку
12:40
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав "найбільшою дезінформацією" заяви про контрнаступ ЗСУ
12:40
електроенергія
Україна поновила незначний імпорт електроенергії: людей закликали споживати ощадливо
12:36
Нова пошта
У мобільному застосунку Нової пошти стався збій, компанія працює над розв'язанням проблеми
12:33
Молдова
У Молдові заявили про повну відмову від російського природного газу та електроенергії
12:29
Володимир Путін
ГУР про ймовірність масштабних процесів на території РФ: бункери не допоможуть
12:18
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
12:18
В Полтаві затримали лідера "народовладдя"
Створював систему фейкових владних установ та повторював наративи Кремля: в Полтаві затримали лідера "народовладдя"
12:09
Костянтинівка
Росіяни вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкоджені приватні будинки, є загиблі та поранені
12:06
Євген Пригожин
Пригожин стверджує, що підрозділи міноборони РФ відійшли від позицій на півночі Бахмута на 570 метрів
12:06
Оновлено
Олег Манчура
Коли імперія здихає, вона ловить Patriot чи Himars
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV