За виправдовування агресії РФ 5 років за ґратами отримав депутат Черкаської міськради з ОПЗЖ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори зазначають, що чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" та нині є помічником народного депутата України.

У суді правоохоронці довели, що депутат міськради упродовж червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.

"Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні", - йдеться в повідомленні.

Засуджений також захоплювався правлінням президента РФ Володимира Путіна, звеличував російську армію та бажав її перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади в разі окупації Черкащини.

Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна за виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).