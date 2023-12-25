За виправдовування агресії РФ 5 років за ґратами отримав депутат Черкаської міськради з ОПЗЖ
Депутата Черкаської міськради, який входив до фракції ОПЗЖ, суд визнав винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Його засуджено до 5 років позбавлення волі
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори зазначають, що чоловік входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" та нині є помічником народного депутата України.
У суді правоохоронці довели, що депутат міськради упродовж червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.
"Він виправдовував та визнавав правомірною російську агресію, підтримував дії окупантів на території Україні", - йдеться в повідомленні.
Засуджений також захоплювався правлінням президента РФ Володимира Путіна, звеличував російську армію та бажав її перемоги над Україною, розраховуючи обійняти керівні посади в разі окупації Черкащини.
Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна за виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
- ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу - йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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