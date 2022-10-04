Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Варшавському безпековому форумі, повідомляє видання PAP.

"Це не війна одного Путіна, як вважають деякі на Заході, це війна всієї Росії. Росія має фундаментально змінитися, щоб не становити загрози для своїх сусідів у майбутньому", – сказав прем'єр.

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Окрім цього, прем'єр також зазначив, що "Росія відродила демонів, які, як ми думали, залишилися в темному минулому" – колоніалізм, імперіалізм, націоналізм.

"Вони вийшли на поверхню, Кремль використовує їх як зброю пропаганди у російському суспільстві. На жаль, ідеологія "русского міра" дуже живуча в Росії", – сказав він.

19 вересня Польща запровадила додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.

27 вересня стало відомо, що Польща відмовилася приймати росіян, які втікають від мобілізації.

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