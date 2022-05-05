За військову допомогу Україні і видворення російських дипломатів: РФ висилає сімох працівників посольства Данії

Про це повідомляє в телеграмі міністерство закордонних справ РФ.



"Посол Данії в Москві Карстен Сендергорд був викликаний в МЗС, де йому заявили рішучий протест у зв'язку з оголошенням 5 квітня персонами nоn grata 15 співробітників посольства Росії в Данії та торговельного представництва РФ у Копенгагені, а також наданням данською владою військової допомоги Києву", – йдеться в повідомленні.



Сімом дипломатам Данії наказано покинути Росію протягом двох тижнів. Також відмовлено у візі ще одному дипломату данської місії

2 травня Данія виступила за продовження санкцій проти РФ. Також пообіцяла підтримувати України та готова очолити відбудову Миколаєва. раніше ми повідомляли, що Данія зробила внесок і стала першим донором Фонду відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури.

1 травня Данія та Швеція викликали послів РФ після того, як російський розвідувальний літак порушив повітряний простір країн.

Данська компанія Aarsleff закупить системи водопостачання та водовідведення для постраждалих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ регіонів України.

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