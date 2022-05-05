За військову допомогу Україні і видворення російських дипломатів: РФ висилає сімох працівників посольства Данії
5 травня в російське МЗС викликали посла Данії, аби повідомити, що сім співробітників Посольства в Москві є персонами нон грата
Про це повідомляє в телеграмі міністерство закордонних справ РФ.
"Посол Данії в Москві Карстен Сендергорд був викликаний в МЗС, де йому заявили рішучий протест у зв'язку з оголошенням 5 квітня персонами nоn grata 15 співробітників посольства Росії в Данії та торговельного представництва РФ у Копенгагені, а також наданням данською владою військової допомоги Києву", – йдеться в повідомленні.
Сімом дипломатам Данії наказано покинути Росію протягом двох тижнів. Також відмовлено у візі ще одному дипломату данської місії
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