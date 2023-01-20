Про це на засіданні уряду 20 січня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, три ключові пріоритети уряду - це початок переговорів про вступ України до ЄС, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців і конфіскація російських активів для відновлення України.

"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - наголосив Шмигаль.

Він також подякував низці країн за нові пакети військової допомоги.

"Вчора (19 січня, - ред.) дев'ять європейських країн прийняли так звану "Талліннську декларацію". Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та заходи військової підтримки України та запевнили в тому, що підтримка буде продовжена. Багато з цих пакетів допомоги дійсно безпрецедентні та рекордні за весь час війни", - підкреслив очільник уряду.

Після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем 19 січня український лідер Володимир Зеленський заявив про передумови початку переговорів про вступ до ЄС.

13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb