"За всіма пунктами вже є прогрес": Шмигаль назвав три ключові пріоритети уряду
Україна працює над створенням міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців. Це нині є одним із пріоритетів роботи уряду
Про це на засіданні уряду 20 січня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, три ключові пріоритети уряду - це початок переговорів про вступ України до ЄС, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців і конфіскація російських активів для відновлення України.
"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - наголосив Шмигаль.
Він також подякував низці країн за нові пакети військової допомоги.
"Вчора (19 січня, - ред.) дев'ять європейських країн прийняли так звану "Талліннську декларацію". Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та заходи військової підтримки України та запевнили в тому, що підтримка буде продовжена. Багато з цих пакетів допомоги дійсно безпрецедентні та рекордні за весь час війни", - підкреслив очільник уряду.
- Після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем 19 січня український лідер Володимир Зеленський заявив про передумови початку переговорів про вступ до ЄС.
- 13 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.15Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе