За законами воєнного часу: Кличко попередив, що мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попередження
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через напружену ситуацію в місті мародерів будуть знешкоджувати без попередження
Про це він написав у Telegram.
"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!" - заявив Кличко.
Він попросив киян звертатися до правоохоронців та військових, як тільки вони бачать підозрілих людей чи мародерів.
- Нагадаємо, 27 лютого Віталій Кличко надав список своїх офіційних каналів зв’язку.
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