За законами воєнного часу: Кличко попередив, що мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попередження

Про це він написав у Telegram.



"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!" - заявив Кличко.



Він попросив киян звертатися до правоохоронців та військових, як тільки вони бачать підозрілих людей чи мародерів.



Нагадаємо, 27 лютого Віталій Кличко надав список своїх офіційних каналів зв’язку.