За запитом України: ОБСЄ проведе спецзасідання 18 лютого через військову активність РФ

Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ.



"Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекової співпраці", - йдеться в заяві.



Довідка: Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ, укладена 2011 року для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні.

Уранці 17 лютого росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.

Також поблизу міста Щастя на Луганщині було здійснено артилерійський обстріл. У Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини.

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