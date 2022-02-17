За запитом України: ОБСЄ проведе спецзасідання 18 лютого через військову активність РФ
18 лютого ОБСЄ за запитом України проведе спеціальне засідання стосовно посилення військової активності РФ
Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ.
"Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекової співпраці", - йдеться в заяві.
Довідка: Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ, укладена 2011 року для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні.
- Уранці 17 лютого росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.
- Також поблизу міста Щастя на Луганщині було здійснено артилерійський обстріл. У Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини.
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