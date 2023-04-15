Заарештований в РФ журналіст WSJ написав листа до родини російською
Еван Гершкович, журналіст газети The Wall Street Journal, перебуваючи у слідчому ізоляторі "Лефортово", надіслав листа своїй родині. На двох сторінках він російською мовою розповів про себе
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що батьки американського журналіста - радянські емігранти, тому спілкуються російською.
"Я хочу сказати, що не втрачаю надії... Я читаю. Я тренуюся. І я намагаюся писати. Може бути, врешті-решт, напишу щось хороше", - написав Гершкович у листі.
Журналіст пожартував, що його мама "добре підготувала до тюремної їжі", адже в СІЗО на сніданок дають вівсяну або пшеничну каші, які нагадує йому про дитинство. За його словами, він отримав посилку з речами і туалетним приладдям, а адвокати передали слова підтримки від сім'ї.
"Я вас дуже-дуже люблю і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки адвокатів вчора. Спасибі вам велике. До скорої зустрічі. Пишіть. Ваня", - ідеться у листі.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- А президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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