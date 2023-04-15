Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що батьки американського журналіста - радянські емігранти, тому спілкуються російською.

"Я хочу сказати, що не втрачаю надії... Я читаю. Я тренуюся. І я намагаюся писати. Може бути, врешті-решт, напишу щось хороше", - написав Гершкович у листі.

Журналіст пожартував, що його мама "добре підготувала до тюремної їжі", адже в СІЗО на сніданок дають вівсяну або пшеничну каші, які нагадує йому про дитинство. За його словами, він отримав посилку з речами і туалетним приладдям, а адвокати передали слова підтримки від сім'ї.

"Я вас дуже-дуже люблю і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки адвокатів вчора. Спасибі вам велике. До скорої зустрічі. Пишіть. Ваня", - ідеться у листі.