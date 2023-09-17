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Головна Технології "Забагато спамерів": Telegram змінив систему пошуку каналів та груп

"Забагато спамерів": Telegram змінив систему пошуку каналів та груп

17 вересня, 2023 неділя
14:16
Технології

У месенджері Telegram оновили систему ранжирування у пошуку публічних каналів та груп. Тепер перевагу матимуть ті, у яких більше "живих" підписників

Про це в телеграмі написав творець Павло Дуров.

Раніше пошук віддавав перевагу публічним каналам з великою кількістю підписників, але цим зловживали спамери. Тому тепер месенджер бере до уваги для ранжування лише канали з великою кількістю Premium-підписників.

"Ось чому ми зараз підраховуємо лише справжніх передплатників каналів для рейтингу. Наприклад, канали з більшою кількістю підписників Premium, як правило, займатимуть вищий рейтинг", - пояснює автор.

Однак, якщо користувач із платною підпискою долучається до занадто багатьох каналів, то він не додасть їм такого значного піднесення рейтингу пошуку. Звичайно, що новий пошук також віддає перевагу результатам з вашої країни. Тобто українцям спочатку показуватимуть українські канали та групи.

"Канали із завищеною кількістю підписників стали менш помітними, тоді як корисні групи та мінідодатки тепер залучають більше користувачів", - додав Дуров.

  • Нагадаємо, у липні stories з’явилися у Телеграмі. Функція була доступна для передплатників Premium. Інші ж могли передивлятися та коментувати їх. А 14 серпня з нагоди свого десятиліття месенджер впровадив цю функцію для усіх користувачів.
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