Забезпечував пальним танки та бронемашини окупантів на Херсонщині: СБУ висунула підозру брату екснардепа-зрадника Ковальова

Про це повідомляє СБУ.



Юрій Ковальов є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо "з питань сільського господарства".



Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов переорієнтував на потреби Росії понад 20 підконтрольних компаній у регіоні, перереєструвавши їх за російським законодавством. Серед них – місцевий агрохолдинг, який 2023 року переправив у Росію майже 35 тис. тонн українського зерна на загальну суму 140 млн грн.



Також СБУ встановила, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали "позачергове" забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі танків та бронемашин. Компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для російських окупантів, які перебувають на блокпостах РФ в окупованій частині регіону.



Підприємства фігуранта регулярно фінансують бюджет РФ у вигляді сплати "податків" та "зборів". За серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.



Юрію Ковальову СБУ повідомила про підозру за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території України, тому тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.