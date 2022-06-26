Заборона на імпорт золота може позбавити РФ до $19 млрд на рік, - Блінкен

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Це (продажі золота - ред.) - другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв – близько $19 млрд на рік", - зауважив він.

За словами Блінкена, відрізати РФ від цієї частини доходів "важливо".

"Попри те, що вона (Росія - ред.) отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати його технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна із цих сфер занепадатиме",- зауважив держсекретар.

За даними Reuters, ЄС у сьомому пакеті санкцій може запровадити заборону на експорт російського золота.

За даними CNN, президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.