Заборона російської мови: президент "Києво-Могилянської академії" Квіт пояснив, які діятимуть нові правила
Президент "Києво-Могилянської академії" Квіт пояснив, які діятимуть нові правила щодо заборони російської мови
Про це він сказав у коментарі для ВВС News Україна.
За його словами, жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.
"Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб Могилянка повністю була україномовним університетом", - зазначив Квіт.
Окрім цього, за його прогнозами, таке рішення вплине на ситуацію з російською в університеті.
"Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова", - сказав президент НаУКМА. А також англійська, як друга робоча.
Він зокрема вважає, що в умовах війни це питання дійсно важливе.
"Таке рішення переважить громадську думку в середині колективу і люди будуть на це зважати", - додав він.
При цьому в університеті відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.
"Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті ж самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони дійсно унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською чи англійською", - зазначив Сергій Квіт.
Також він наголосив, що використання російськомовних джерел абсолютно прийнятно для вивчення сучасних процесів у Росії та її політики.
У статті 10 Конституції записано, що в Україні "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".
Тому, за словами Квіта, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть.
На питання, чи готовий університет до судових позовів щодо мови й нових правил, Квіт відповів просто: "До всього готові".
- 28 січня стало відомо, що у Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе