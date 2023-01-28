Заборона російської мови: президент "Києво-Могилянської академії" Квіт пояснив, які діятимуть нові правила

Про це він сказав у коментарі для ВВС News Україна.

За його словами, жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

"Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб Могилянка повністю була україномовним університетом", - зазначив Квіт.

Окрім цього, за його прогнозами, таке рішення вплине на ситуацію з російською в університеті.

"Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова", - сказав президент НаУКМА. А також англійська, як друга робоча.

Він зокрема вважає, що в умовах війни це питання дійсно важливе.

"Таке рішення переважить громадську думку в середині колективу і люди будуть на це зважати", - додав він.

При цьому в університеті відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.

"Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті ж самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони дійсно унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською чи англійською", - зазначив Сергій Квіт.

Також він наголосив, що використання російськомовних джерел абсолютно прийнятно для вивчення сучасних процесів у Росії та її політики.

У статті 10 Конституції записано, що в Україні "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Тому, за словами Квіта, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть.

На питання, чи готовий університет до судових позовів щодо мови й нових правил, Квіт відповів просто: "До всього готові".

28 січня стало відомо, що у Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови.

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